Milano è ancora al primo posto fra le città più care d'Italia: costa il 42% in più di Napoli

Milano si conferma ancora una volta la città più cara d'Italia. Ad affermarlo è il Codacons, che ha pubblicato la consueta indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane. L'analisi dell'associazione prende in considerazione 33 voci diverse, ovvero 20 di prodotti alimentari e 13 di servizi. E il quadro che ne deriva è quello di un'Italia divisa: le città del nord sono molto più care e meno convenienti di quelle del sud.