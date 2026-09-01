Settembre è il mese del rientro a scuola, della fine dell'estate e delle vacanze e... dei pagamenti Inps. Per chi riceve una prestazione dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, si tratta di un mese pieno di date da segnare, sin dal primissimo giorno.
Il pagamento delle pensioni
L'1 settembre viene erogato l'assegno pensionistico mensile, sia per chi riceve l'accredito sul conto sia per le altre modalità di pagamento. Chi riceve una cifra inferiore ai mille euro netti, infatti, può scegliere di prelevare in contanti l'intero importo, recandosi agli sportelli di Poste Italiane. Circa 680mila pensionati, questo mese, potrebbero vedere modifiche all’importo dell’assegno per via dei controlli Inps sui redditi non comunicati e dei conguagli fiscali legati al 730.
Due tranche per l'assegno unico
Le famiglie che ricevono sostegno economico per ogni figlio (fino ai 21 anni e senza limiti di età per i figli con disabilità) riceveranno l'assegno unico in due tranche distinte: 21 e 22 settembre per le prestazioni che non hanno subito variazioni; in caso contrario si dovrà aspettare l'ultima settimana del mese.
L'assegno di inclusione erogato in due date
Anche l'erogazione dell'Adi verrà fatta in due date diverse: chi ha completato correttamente l'iter richiesto per ricevere la prima mensilità dovrebbe vedere l'accredito il 15 settembre, mentre il 25 è la data prevista per i rinnovi di chi rispetta ancora i requisiti.
La disoccupazione non ha una data fissa
L'erogazione dell'indennità di disoccupazione per chi perde un posto di lavoro, ovvero la Naspi, non ha una data precisa. L'accredito dipende dalla posizione del beneficiario, dalla decorrenza dell'indennità e dai tempi di lavorazione della domanda. Lo stesso accade per la Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps. In questi due casi, la data effettiva va controllata nel servizio dedicato allo stato di un pagamento o nel Fascicolo previdenziale del cittadino.