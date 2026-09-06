Nel 2022 un ex collega gli aveva chiesto una mano per sostituirlo temporaneamente a causa di un problema personale. Il pensionato aveva effettuato alcune consegne in giornate distribuite tra maggio e settembre, per un'attività estremamente limitata. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, nei documenti l'attività risultava però come lavoro subordinato. Una circostanza che il pensionato, secondo la ricostruzione della vicenda, non avrebbe conosciuto al momento della prestazione. La questione è emersa soltanto successivamente. Nel gennaio 2024 l'Inps aveva avviato un primo accertamento, arrivando inizialmente a quantificare una somma da recuperare superiore ai 41mila euro. In seguito l'importo è stato ricalcolato e nel settembre 2025 al pensionato è stato notificato il provvedimento definitivo per 18.908 euro. La richiesta corrispondeva, di fatto, alla restituzione di un'intera annualità della pensione. Per il pensionato si è quindi resa necessaria la strada giudiziaria.