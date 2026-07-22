Pensioni, le donne hanno percepito il 30% in meno rispetto agli uomini

La disparità contributiva si spiega osservando le dinamiche che inficiano sul percorso di carriera delle donne. Le lavoratrici, molto spesso, hanno retribuzioni più basse rispetto ai loro colleghi uomini che godono di maggiori avanzamenti di carriera. Inoltre, sulle donne grava il peso della maternità. Le lavoratrici, in molti casi, non hanno proprio versato contributi e beneficiano solo della pensione ai superstiti. A parte le nuove pensioni ai superstiti dove le donne sono 87.111 a fronte di 19.816 maschi e prendono 1.042 euro a fronte dei 651 degli uomini, i trattamenti delle donne sono più bassi in tutte le altre tipologie. Nella vecchiaia le pensioni liquidate alle donne hanno un importo di 1.006 euro a fronte dei 1.491 degli uomini con una differenza del 32,53%. Il divario si attenua nelle pensioni anticipate (dove anche le carriere delle donne sono necessariamente lunghe) con 1.814 euro per le donne e 2.211 per gli uomini e un divario del 17,96%. Per le pensioni di invalidità liquidate con decorrenza nel primo semestre l'importo medio per gli uomini è di 913 euro a fronte dei 686 delle donne con un divario del 24,86%.