Medici di famiglia cercasi: ne mancano più di 5.700 in tutta Italia

Fuori dalle grandi città, poi, il medico di famiglia è, in alcuni casi, una figura introvabile, al limite del mitologico. Intere aree interne, piccoli comuni e comunità montane soprattutto, ne sono rimaste prive. Ecco perché l'appello della Federazione dei medici si fa più forte che mai, perché ricorda come, al netto delle difficoltà, si stia lavorando alla costruzione di un percorso universitario di specializzazione che equipari anche l'importo economico delle borse. La medicina generale del futuro, conclude Bartoletti, "si costruisce investendo sui giovani e sull'aggiornamento continuo". Il bando in scadenza il 27 luglio rappresenta dunque il primo passo: "L'invito ai giovani colleghi è a partecipare e a diventare protagonisti del cambiamento dell'assistenza territoriale".