Per chi riceve la pensione su un conto corrente bancario, invece, l'appuntamento è fissato a lunedì 3 agosto. Il rinvio è dovuto al fatto che il 1° agosto è un sabato e, per il sistema bancario, non rappresenta una giornata operativa ai fini degli accrediti. Di conseguenza, l'operazione viene eseguita il primo giorno lavorativo utile, confermando una differenza ormai abituale tra pagamenti effettuati tramite Poste e quelli destinati alle banche.