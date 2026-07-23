Dopo vent'anni di lavoro a Roma viene trasferita a Jesi, si dimette subito e chiede la Naspi: no del tribunale

Una storia (e una sentenza) destinata a far discutere, raccontata dal Corriere Adriatico e che ha per protagonista una donna il cui ricorso al tribunale di Velletri è stata respinta. Dipendente di una società attiva nella manutenzione di bombole a metano per auto e autobus con sede a Roma, era stata assunta nel 2003. Nel 2024, tuttavia, l'azienda le aveva comunicato il trasferimento allo stabilimento di Jesi. Ma qui è rimasta per soli cinque giorni effettivi di lavoro prima di presentare le dimissioni per giusta causa. Troppi, secondo la dipendente, i chilometri da percorrere per arrivare in ufficio partendo dalla sua casa di Pomezia, Roma.