Rovigo, guadagna oltre 270mila euro su OnlyFans ma percepisce la Naspi: influencer denunciata
Secondo gli investigatori la content creator avrebbe nascosto al fisco i ricavi ottenuti online tra il 2021 e il 2023
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A Rovigo un'influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270mila euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali.
Recuperati 120mila euro
Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120mila euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni relative alle imposte dirette e all'Iva. Alla giovane è stata inoltre contestata la cosiddetta "tassa etica", l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% dell'imposta sul reddito per chi produce, distribuisce o commercializza materiale pornografico.
La Naspi percepita
Il quadro investigativo si sarebbe aggravato ulteriormente quando i militari hanno accertato che, nello stesso periodo in cui incassava i ricavi derivanti dall'attività online, la donna percepiva anche l'indennità di disoccupazione Naspi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la content creator avrebbe ottenuto indebitamente circa 16mila euro di sostegno pubblico. Per questo motivo è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.