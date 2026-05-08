Il silenzio è d'oro... per l'indagato: i casi di Misseri e Durst

È sempre la cronaca recente a darci lo spunto. Cambia la location, sempre ossessivamente sotto gli obbiettivi. Siamo ad Avetrana. Alle risaie si sostituiscono i campi con le zolle spaccate dal sole agostano della Puglia. Il signor Misseri non è ancora per tutta Italia “ZioMichele” (tutto attaccato) e al volante della sua Marbella rossa è ignaro che i carabinieri stiano ascoltando il suo farfugliare per sapere che fine ha fatto sua nipote Sarah Scazzi. Basta un plurale al posto di un singolare mettere gli investigatori sul chi va là. Misseri tirò in ballo moglie e figlia e indicò anche il garage della villetta come luogo del delitto. Il resto è cronaca scritta e raccontata per anni su giornali e tv con i nomi di Cosima e Sabrina come colpevoli di omicidio.