Treviso, incassa 230mila euro di pensione della madre morta: denunciato

Stando a quanto emerso, l'uomo deteneva un conto corrente cointestato con la defunta e ha continuato a prelevare le somme senza denunciare il decesso. Le indagini hanno accertato che parte del denaro è stata usata per costituire una società attiva nel commercio al dettaglio di abbigliamento sportivo e per pagare i fornitori. Non solo, perché il sedicente imprenditore aveva anche messo in campo una serie di comportamenti utili a ostacolare l'individuazione della provenienza dei fondi stessi.