Nel trevigiano

Il parroco non c'è, la messa viene celebrata dai parrocchiani

Vista l'assenza del sacerdote che potrebbe prolungarsi per qualche settimana a causa di un problema di salute, la funzione canonica è stata sostituita dalla "Liturgia della Parola"

28 Lug 2026 - 10:33
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Una messa "rivisitata" a causa dell'assenza del parroco. Succede nella zona di Castefranco Veneto, in provincia di Treviso, dove nelle parrocchie di Treville e di Sant'Andrea oltre il Muson, in queste settimane il parroco è assente perché deve sottoporsi a un intervento chirurgico.

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Come riporta il quotidiano Il Gazzettino, data la sua assenza i parrocchiani si sono organizzati con la comunità pastorale castellana e il parroco stesso, per riorganizzare l'agenda: nei giorni feriali dunque le messe canoniche lasciano il posto alla "Liturgia della Parola", guidata da laici incaricati. Si tratta una funzione particolare in cui non è prevista la consacrazione dell'Eucaristia e l'omelia. La Comunione in questo caso viene comunque distribuita utilizzando ostie già consacrate. Nel fine settimana invece i fedeli potranno partecipare alla funzione tradizionale, grazie alla disponibilità di alcuni sacerdoti della zona.

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"I fedeli erano pronti, perché nei mesi scorsi, quando il parroco mancava, erano già state proposte le liturgie della Parola - spiega al quotidiano Il Gazzettino don Claudio Bosa, parroco abate del Duomo e coordinatore della Collaborazione pastorale di Castelfranco. Il momento attuale è però particolare: siamo in estate, molti sacerdoti sono impegnati nei campi scuola e nelle attività con i giovani. Ci siamo confrontati tra parroci della Castellana per fare rete e garantire almeno i fine settimana".

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La Liturgia della Parola, una novità per i fedeli della zona

 La Liturgia della Parola è sicuramente una novità per i tanti fedeli della zona, ma è prevista dal punto di vista ecclesiastico, regolata dal Codice di Diritto canonico e disciplinata dalla normativa liturgica della Chiesa. Una realtà codificata da circa 40 anni e ampiamente sperimentata, soprattutto nei piccoli comuni delle zone montane dove la contrazione del clero è più sentita e spesso la questo tipo di celebrazione è l'unica soluzione praticabile. Certamente non sostituisce la messa tradizionale ma consente alla comunità di fedeli di continuare a ritrovarsi anche quando manca il parroco, partecipando a una funzione incentrata sulla lettura della Bibbia e sulla preghiera comunitaria.

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