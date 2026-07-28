Il parroco non c'è, la messa viene celebrata dai parrocchiani

"I fedeli erano pronti, perché nei mesi scorsi, quando il parroco mancava, erano già state proposte le liturgie della Parola - spiega al quotidiano Il Gazzettino don Claudio Bosa, parroco abate del Duomo e coordinatore della Collaborazione pastorale di Castelfranco. Il momento attuale è però particolare: siamo in estate, molti sacerdoti sono impegnati nei campi scuola e nelle attività con i giovani. Ci siamo confrontati tra parroci della Castellana per fare rete e garantire almeno i fine settimana".