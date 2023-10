Bergamo, bambina distribuisce la Comunione durante la messa: la protesta dei fedeli

L'indignazione dei fedeli

Nel video si vede il parroco distribuire l'Eucarestia e alla sua destra la bambina fa altrettanto. Quella domenica in particolare, la Messa era durata più del dovuto a causa del lungo intervento di una missionaria laica. Secondo le regole per la Redemptionis sacramentum imposte dal Vaticano, "spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione" e "soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto canonico, aiutare il Sacerdote celebrante. Ci si potrebbe aspettare una suora o un altro prete in suo aiuto, sicuramente non una ragazzina. La scelta di don Accorigi è sembrato un vero e proprio scandalo per i fedeli, che hanno definito la scena un "orrore liturgico" e hanno inviato mail di lamentela alla Curia di Bergamo.