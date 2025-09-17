Varazze, la sposa arriva in ritardo: il parroco inizia a celebrare le nozze senza di lei

Il parroco non ha nemmeno atteso il quarto d'ora accademico e ha dato il via alla funzione dopo tre minuti di attesa. "Avevo già avvisato che, allo scoccare delle campane, avrei iniziato. Non era possibile far attendere un'intera assemblea di fedeli" ha spiegato. Una scelta netta, che ha colto di sorpresa invitati e familiari tra l'imbarazzo generale.