Torino, il matrimonio con cavalli manda in tilt il traffico cittadino

Un matrimonio in piena Barriera di Milano a Torino ha mandato in tilt il traffico cittadino. L’episodio, avvenuto nella giornata di venerdì 12 settembre, ha acceso la polemica politica. A denunciare l'accaduto il consigliere comunale d'opposizione Domenico Garcea. L'esponente di Forza Italia ha parlato di una "occupazione arbitraria della strada": "Trasformare il suolo pubblico in uno spazio privato, senza autorizzazioni né regolamentazione, è inaccettabile", è insorto Garcea, evidenziando come episodi simili mettano "a rischio sicurezza e convivenza civile".