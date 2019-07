Varenne saluta il Piemonte dopo 17 anni: il trasferimento del purosangue dovuto a contrasti economici

Varenne , il cavallo purosangue protagonista di tanti successi nella sua lunga carriera di " trottatore ", è stato costretto a lasciare il suo "buen retiro", all'allevamento Il Grifone di Vigone (Torino). Alla veneranda età di 24 anni, per l'animale è arrivato il momento del trasferimento in Lombardia . L'allontanamento è dovuto alla scadenza del contratto con la tenuta piemontese dopo una guerra a suon di carte bollate tra la società titolare del purosangue e l'azienda che lo ha gestito in questi anni.

Il cavallo, che ha vinto 62 gare di trotto su 73 corse, sarà portato in provincia di Pavia dopo aver passato 17 anni in provincia di Torino. Un addio doloroso per l'allevamento Il Grifone, che con Varenne vede sfumare anche un'importante fonte di guadagni: in tutti questi anni infatti appassionati, turisti visitatori si sono riversati quotiidanamente nella tenuta solo per vedere Varenne. Ma negli ultimi tempi il proprietario, Enzo Giordano, aveva interrotto questi appuntamenti quotidiani vietando visite e foto con Varenne. Un divieto culminato nel trasferimento di questi giorni.