Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
a Ben Guerdane

Tunisia, gas lacrimogeni sparati durante un matrimonio: muore lo sposo

La tragedia è avvenuta mentre il corteo nuziale si stava dirigendo verso la casa della sposa

22 Ago 2025 - 10:28
© Afp

© Afp

La procura della Repubblica di Medenine, nel sud della Tunisia, ha aperto un'inchiesta sulla morte di un giovane e sul ferimento di altre due persone, tra cui un bambino di nove anni, avvenuti la sera del 21 agosto a Ben Guerdane, città di confine con la Libia. L'incidente è stato causato da uno "spray", probabilmente gas lacrimogeno, sparato durante i festeggiamenti per un matrimonio.

Leggi anche

Francia, sparatoria dopo un matrimonio: due morti tra cui la sposa

Milano, salta il matrimonio e lo sposo in fin di vita muore: Comune condannato a risarcire 15mila euro

Secondo quanto riportato da diverse fonti locali, la tragedia è avvenuta mentre il corteo nuziale si stava dirigendo verso la casa della sposa. Durante la celebrazione, alcune persone armate di fucili hanno sparato gas lacrimogeni. Lo sparo ha colpito lo sposo, un 33enne, in diverse parti del corpo, oltre a ferire il fotografo e un bambino. Una fonte medica ha confermato che lo sposo è arrivato all'ospedale di Ben Guerdane in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Le condizioni degli altri feriti non sono gravi. Le forze di sicurezza hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell'esplosione, che sono fuggiti dopo l'accaduto.

Ti potrebbe interessare

tunisia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema