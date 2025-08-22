Tunisia, gas lacrimogeni sparati durante un matrimonio: muore lo sposo

Secondo quanto riportato da diverse fonti locali, la tragedia è avvenuta mentre il corteo nuziale si stava dirigendo verso la casa della sposa. Durante la celebrazione, alcune persone armate di fucili hanno sparato gas lacrimogeni. Lo sparo ha colpito lo sposo, un 33enne, in diverse parti del corpo, oltre a ferire il fotografo e un bambino. Una fonte medica ha confermato che lo sposo è arrivato all'ospedale di Ben Guerdane in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.