Milano, salta il matrimonio e lo sposo in fin di vita muore: Comune condannato a risarcire 15mila euro

Palazzo Marino non ci sta - La Giunta comunale lo scorso giovedì ha deciso di ricorrere alla Corte d’Appello contro la sentenza non definitiva ma provvisoriamente esecutiva dello scorso 2 ottobre. Secondo l’amministrazione, infatti, la decisione dei giudici “ha erroneamente ravvisato profili di colpa nella condotta più che scusabile dell’ufficiale di stato civile; ha erroneamente imputato al Comune una situazione di “stallo comunicativo” in realtà addebitabile a parte attrice; ha erroneamente ritenuto raggiunta la prova in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 2043 c.c. ovvero la condotta colposa del Comune, il nesso di causa e i danni patiti” dalla mancata sposa. In pratica la mancata sposa aveva chiesto il risarcimento del danno dopo la morte del compagno perché sosteneva che il Comune non avesse preso in carico la richiesta di procedura d’urgenza per celebrare il matrimonio prima che il suo compagno morisse. L’amministrazione ha sostenuto invece di essersi attivata con un’email ma di non aver ricevuto risposte dall’uomo ricoverato.