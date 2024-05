Venezia, muore poche ore dopo le nozze in ospedale | La neosposa: "Bellissimo, pur nella difficoltà emotiva"

Una storia d'amore lunga 30 anni che si conclude tragicamente poche ore dopo il fatidico sì.

Riccardo Lorenzon, 59enne noto gestore di locali tra Jesolo ed Eraclea, nel Veneziano, e Chiara Cerchier si sono sposati nell'ospedale di San Donà di Piave dove lui era ricoverato, poco prima che la malattia lo stroncasse. La coppia, come riporta Il Gazzettino, si era conosciuta nell'estate del 1994 e aveva pianificato il matrimonio per il 15 giugno. Ma "la situazione è precipitata nell'ultimo mese in modo così grave - ricorda la neosposa, - che Riky mi ha chiesto di modificare i nostri progetti. Ed è stato, pur nella difficoltà emotiva, bellissimo, perché ci hanno permesso di fare una cosa straordinaria in una stanza d'ospedale. È stato anche il nostro essere più forti di tutto, anche degli eventi".