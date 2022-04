Laura e il suo ultimo desiderio: sposare Andrea prima di morire...e così è stato

Roma, 100mila fedeli all'Urbi et Orbi di Papa Francesco

Laura e Andrea si sono sposati

nel giardino dell'hospice il Tulipano del Niguarda.

c'erano il sole, i parenti vestiti eleganti, gli anelli...ma soprattutto c'erano gli sposi innamorati.

E' stato lo stesso personale dell'ospedale a fare in modo che tutto si realizzasse per poi raccontare la vicenda su Facebook. Hanno organizzato la cerimonia, come un matrimonio "normale":

"Ancora una volta - si legge sulla pagina dell'ospedale - la cura prestata alle persone -pazienti e familiari- affidate al nostro Hospice "Il Tulipano", ci ha portato a celebrare l’amore, in questo caso quello tra Laura ed Andrea che hanno scelto di unirsi in matrimonio".

Dopo aver detto sì Laura è tornata in reparto, pochi giorni più avanti è morta

. "Ci ha lasciato - si legge ancora nel post - ma i suoi cari hanno voluto condividere questo momento. Eventi come questo ci spingono a proseguire con sempre maggiore professionalità e umanità il nostro lavoro".