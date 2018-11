Usa, padre malato terminale balla con la figlia al suo matrimonio

Riuscire a partecipare alle nozze della figlia, nonostante le precarie condizioni di salute. Lew Johnston, 65enne affetto da una malattia degenerativa ai polmoni, ha esaudito il suo sogno più grande accompagnando la figlia Vanessa all'altare. L'uomo non voleva proprio perdersi la cerimonia, così si era sottoposto a una serie di test affinché i medici gli concedessero un permesso particolare. Così Lew, armato di una macchina dell'ossigeno dalla quale non può mai separarsi, ha supportato la figlia nel giorno più importante della sua vita, concedendosi addirittura un ballo che ha commosso tutti i presenti, diventando virale in rete.