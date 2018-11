Usa, padre riceve un nuovo braccio bionico e lo prova con le sue figlie

Dopo anni di ricerche e contatti con diversi studi medici, il sogno di Johannes di avere una mano protesica è realtà. Nato senza mano sinistra, per un breve periodo da ragazzo ha avuto una finta protesi fatta di gesso, che a causa dell'eccessiva pesantezza ostacolava le sue attività quotidiane. Da allora Johannes ha imparato a vivere con una sola mano, tuttavia l'assenza di un braccio protesico ha causato un progressivo indebolimento del braccio sinistro.



Determinato a vivere la sua vita al massimo, l'uomo ha dunque cominciato un allenamento su base regolare per essere poi in grado di supportare il nuovo braccio bionico. Ora, con la protesi innestata, Johannes è in grado di interagire con le sue tre bambine come prima non gli era concesso: battere le mani e ballare con loro sono adesso una realtà che potrà apprezzare per il resto della sua vita.