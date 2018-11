Russia: il tempestivo salvataggio di un cane con la testa incastrata in un barattolo di vetro

Era alla ricerca di cibo quando è rimasto con la testa incastrata in un barattolo di vetro. Per fortuna, però, il povero cagnolino protagonista di un filmato diventato poi virale in rete è riuscito a salvarsi grazie al tempestivo intervento di un uomo che con precisione chirurgica ha rotto il vasetto, evitando il soffocamento dell'animale. Come mostrano le immagini riprese nella zona di Nachalovo, in Russia, il cane è stato molto collaborativo e ha permesso al suo eroe di estrarlo dal barattolo senza subire nemmeno un graffio.