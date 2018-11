In Russia il leopardo prende il taxi

Portare in giro un leopardo con il proprio taxi non è certo una cosa che capita tutti i giorni. Così quando un conducente di Ekaterinburg, nella regione degli Urali in Russia, ha visto salire sul proprio mezzo l’animale è rimasto molto sorpreso. Malgrado il nervosismo dell’uomo, il leopardo si è dimostrato un perfetto passeggero rimanendo tranquillo e eseguendo gli ordini della padrona che lo teneva al guinzaglio. Il taxista ha poi spiegato che il felino si trovava in città per un servizio fotografico: chissà quale mezzo userà la prossima volta per spostarsi.