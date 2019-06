Giovane promessa del rugby neozelandese muore il giorno dopo il suo matrimonio: era malato di cancro

Sposare la donna della sua vita è stato l'ultimo gesto d'amore di Navar Herbert , giovane rugbista neozelandese, morto il giorno dopo le sue nozze a 22 anni, a causa di un tumore. Navar si è presentato all'altare in carrozzina, per dichiarare amore eterno alla compagna di una vita, Maia Falwasser. Al suo fianco, parenti e amici e soprattutto il figlio di un anno, Kyrie.

Aveva scoperto di avere un tumore solo nove mesi fa, poco tempo dopo la nascita del suo bambino. Le sue condizioni sono precipitate velocemente e ha subito perso l'uso delle gambe. Per Navar è stato così impossibile poter continuare a coltivare la sua grande passione, il rugby. I suoi compagni di squadra il giorno del matrimonio lo hanno omaggiato con la tradizionale danza maori haka.



Difficile nascondere la commozione per parenti e amici che hanno visto Navar coronare il suo sogno d'amore. "Oggi il mio cuore è pesante e triste - ha scritto Maia, la moglie di Navar, il giorno della sua morte - ho perso il mio migliore amico, mio marito e il padre di mio figlio. Mi sento assolutamente inondata dall'amore degli amici e dei parenti; questo è un momento difficile, tuttavia trovo la mia forza e il mio rifugio nel sostegno di tutti".



Ora Maia ha deciso di lanciare una raccolta fondi per realizzare un altro sogno di Navar, quello di essere seppellito nel luogo in cui è nato, a Kotahitanga Marae, in Nuova Zelanda.