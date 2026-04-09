Il paese che fa scappare i preti in Toscana: in 12 se ne sono andati già. L'ultimo: "Ora sarete contenti"
L'annuncio di don Michele dall'altare: "Presto me ne andrò". Poi corregge il tiro: "Era uno sfogo momentaneo" ma i fedeli non se lo spiegano
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C'è un paese in Toscana da cui i preti scappano: 12 se ne sono già andati. Si tratta di un borgo di 700 anime in Maremma: Batignano. L'ultimo a fare le valigie è stato don Michele che ha annunciato ai fedeli che presto se ne andrà: "Sarete contenti" ha detto alla messa di Pasqua ai suoi fedeli.
La fuga
Sarebbero circa dodici i sacerdoti che negli anni hanno lasciato la parrocchia. Come spiega Il Tirreno questo numero non è stato però confermato ufficialmente dalla diocesi e sembra riflettere forse più il sentimento della comunità che un dato preciso. Resta comunque una cosa certa: difficoltà nel mantenere una continuità stabile nella guida religiosa del paese. L’episodio più recente ha riacceso l’attenzione sul caso. Durante la messa del Sabato Santo, il parroco don Michele ha annunciato ai fedeli che presto se ne andrà, accompagnando la notizia con una frase che ha fatto discutere: “Sarete contenti”. Un’espressione che è forse il segno di un disagio profondo nei rapporti con la comunità.
Il dietrofront
Nei giorni successivi, lo stesso sacerdote ha chiarito le sue parole, spiegando che si è trattato di uno sfogo dettato dalla stanchezza e dalla pressione del ruolo. Ha ridimensionato il significato della frase, sottolineando come non volesse essere un’accusa, piuttosto il riflesso di un momento di difficoltà personale. "In molti di noi è sceso il gelo – racconta uno dei fedeli a Il Tirreno – anche perché don Michele non ne aveva mai parlato prima, si era tenuto tutto dentro. Forse quella cosa gli covava dentro da tempo e alla fine è esplosa, a qualcuno veniva da piangere».