Frana Petacciato, riaperte al traffico tre statali e l'Autostrada A14

Intanto sono stati riaperti anche i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara sull'autostrada A14. Lo rende noto Autostrade per l'Italia S.p.A, sottolineando che da ieri "oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l'Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord". La riapertura al traffico è stata possibile grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia.