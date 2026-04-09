Frana Petacciato, riaperte al traffico tre statali e l'Autostrada A14
Conclusi i lavori di messa in sicurezza e regolarizzazione del piano viabile sulla SS709 Tangenziale di Termoli, sulla SS16 "Adriatica" e sulla SS157
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Grazie all'intervento tempestivo dei tecnici Anas, in queste ore sono stati riaperti al traffico tre importanti snodi che erano stati chiusi in via precauzionale a seguito della riattivazione del movimento franoso in località Petacciato, in provincia di Campobasso. I tratti in questione sono quelli della SS709 Tangenziale di Termoli, dal km 0 al km 6, della SS16 “Adriatica”, dal km 531,900 al km 535,800 e della SS157, dal km 63,500 al km 71.
Frana Petacciato, dopo i sopralluoghi il ripristino della viabilità
Sin dalle prime ore successive alla frana, il personale tecnico e operativo di Anas è intervenuto senza sosta per eseguire i necessari sopralluoghi, i monitoraggi e le lavorazioni urgenti, finalizzate a ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni adeguate di transitabilità e sicurezza. La riapertura è stata possibile al termine di un intenso lavoro tecnico e operativo per il ripristino della sede stradale, la regolarizzazione del piano viabile e la messa in sicurezza della circolazione. A seguito del dissesto, infatti, in alcuni punti della piattaforma stradale si erano registrati avvallamenti anche fino a mezzo metro, con deformazioni significative del corpo stradale che hanno reso necessaria l’immediata interdizione al traffico dei tratti interessati, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti.
La gestione del traffico
Per gestire l'imponente deviazione del traffico sulla rete stradale ordinaria sono state messe in campo tutte le risorse della struttura territoriale del Molise con l’impiego delle 112 unità dedicate. A supporto della task force locale sono giunte ulteriori 18 unità straordinarie provenienti dalle strutture Anas di Lazio, Sardegna e Calabria per un totale di 130 operatori impegnati ininterrottamente nei lavori. Sono stati schierati 54 mezzi speciali, oltre a mezzi e personale delle ditte di pronto intervento, per garantire il monitoraggio costante dei punti critici e agevolare il deflusso della circolazione lungo gli itinerari deviati.L’intervento ha consentito di ristabilire la funzionalità della rete viaria in un’area strategica per i collegamenti del territorio, limitando i disagi alla circolazione e garantendo una risposta tempestiva all’emergenza.
Riaperta anche la A14
Intanto sono stati riaperti anche i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara sull'autostrada A14. Lo rende noto Autostrade per l'Italia S.p.A, sottolineando che da ieri "oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l'Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord". La riapertura al traffico è stata possibile grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia.