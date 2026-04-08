Frana Molise, Fs: su tratta Foggia-Pescara riattivazione della circolazione dei treni da venerdì
Per gli interventi di ripristino della linea ferroviaria adriatica al lavoro oltre 60 tecnici, impegnati senza sosta
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Da venerdì 10 aprile, alle ore 6, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. Per gli interventi di ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e imprese appaltatrici, impegnati senza sosta. Proseguono, inoltre, i monitoraggi strumentali e visivi dell'infrastruttura interessata dalla frana di Petacciato (Campobasso) da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della capacità dell'infrastruttura, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Per far fronte all'interruzione, Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza e informazione nelle stazioni e ha previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio. In considerazione delle possibili ripercussioni sul servizio, si invitano i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e Trenitalia.
Oltre 30 i convogli di Trenitalia coinvolti nello stop
Trentasette i treni di Trenitalia Alta velocità e Intercity coinvolti direttamente dallo stop alla circolazione ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa della frana di Petacciato. Diversi i convogli cancellati. Quelli provenienti da nord e diretti al sud a causa della frana terminano la corsa ad Ancona o Pescara, quelli provenienti da sud e diretti a nord partono generalmente da Pescara o Ancona. Alcuni treni sono instradati sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma.
Molta la gente in attesa all'interno e all'esterno della stazione di Bari, senza alcuna emergenza perché le cancellazioni dei treni erano state annunciate. Gran movimento di van all'esterno dove i turisti cercano soluzioni alternative per proseguire il viaggio.