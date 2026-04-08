Da venerdì 10 aprile, alle ore 6, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. Per gli interventi di ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e imprese appaltatrici, impegnati senza sosta. Proseguono, inoltre, i monitoraggi strumentali e visivi dell'infrastruttura interessata dalla frana di Petacciato (Campobasso) da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della capacità dell'infrastruttura, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Per far fronte all'interruzione, Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza e informazione nelle stazioni e ha previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio. In considerazione delle possibili ripercussioni sul servizio, si invitano i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e Trenitalia.