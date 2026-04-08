Anas (Gruppo FS Italiane) ha attivato un piano di intervento straordinario per fronteggiare le gravi ripercussioni sulla viabilità provocate dal movimento franoso di Petacciato (Campobasso), che ha interrotto l'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli. Circa un centinaio, in totale, gli interventi programmati sulla rete per ripristinare le normali condizioni di viabilità dopo la forte ondata di maltempo che ha investito il Molise. Per gestire l'imponente deviazione del traffico sulla rete stradale ordinaria sono state messe in campo tutte le risorse, con l'impiego delle 112 unità dedicate. A supporto della task force locale sono giunte ulteriori 18 unità straordinarie provenienti dalle strutture Anas di Lazio, Sardegna e Calabria per un totale di 130 operatori impegnati h24. Sono stati schierati 54 mezzi speciali, oltre a mezzi e personale delle ditte di pronto intervento, per garantire il monitoraggio costante dei punti critici e agevolare il deflusso della circolazione lungo gli itinerari deviati.