Maltempo in Molise, si riattiva storica frana: "E' una delle più grandi in Europa"

E' una delle frane più grandi d'Europa: in Molise fa paura da oltre un secolo. E "la bestia", come la chiama il sindaco di Petacciato, dopo le abbondanti piogge, si è riattivata. Dall'alto, anche con droni, viene monitorata dai vigili del fuoco. Chiusa l'autostrada A14, tra Vasto Sud e Termoli, interdetto il passaggio sui tratti locali della linea ferroviaria adriatica. Oltre mille passeggeri bloccati. Deviati alcuni treni, attivati bus sostitutivi. Evacuate abitazioni, edifici in particolare nella zona alta del paese. "Un evento purtroppo prevedibile, la situazione è gravissima", ha dichiarato il primo cittadino di Petacciato, Antonio Di Pardo. Tutta la fascia adriatica è divisa in due. Petacciato è praticamente isolato, è rimasta un'unica strada.