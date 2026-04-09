Petacciato, il Comune pensa alla ripartenza dopo la frana

A Petacciato c’è chi sta tornando a casa dopo notti passate fuori, anche in albergo, senza sapere se e quando avrebbe potuto farlo. Dei 50 sfollati dalla grande frana in Molise che ha diviso in due il paese, restano fuori casa ancora alcune decine di persone. Dopo ore di paura, però, il movimento sta rallentando, anche se ancora non si è fermata del tutto. Si guarda già a una ripartenza graduale: quella dell’autostrada è attesa a breve, ma solo in forma parziale e con limitazioni. Nelle prossime ore la ferrovia. La decisione potrebbe arrivare dopo il vertice tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, con la presidenza di Regione e gli amministratori locali prevista nel Comune di Petacciato. I sindaci di diversi comuni molisani sono scesi in campo in prima persona per gestire il traffico totalmente paralizzato.