Prato, tentarono di uccidere il "re delle grucce": condanne confermate per il commando

Chang Meng Zhang, 43 anni, fu assalito in un locale a Prato da un gruppo che la procura pratese, nel corso delle indagini, ha circoscritto a sei uomini. Cinque di loro sono stati condannati il 29 aprile 2025 in primo grado con rito abbreviato a 7 anni e 6 mesi e nelle ultime ore la corte di appello di Firenze ha confermato la pena per tutti.