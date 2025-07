Prato, il re dei narcos cinesi come Houdini: si libera delle manette e scappa dalla Polizia

Un inseguimento lungo un anno. Tanto la Procura di Prato aveva rincorso Jang Bobo, 38enne cinese, in passato già più volte condannato per traffico di droga. Poi, qualche giorno fa, finalmente la grande occasione: il trafficante internazionale viene intercettato in città dai poliziotti della squadra mobile in possesso di mezzo chilo di droga sintetica (soprattutto shaboo e ketamina ), di alcune migliaia di euro e di un passaporto di Taiwan.



Ce n'è abbastanza per mettere in arresto Bobo, subito trasferito dagli agenti negli uffici della squadra mobile per ulteriori accertamenti. Qui però accade l'inspiegabile, la magia di un prestigiatore che ancora nessuno si spiega: come in certi show di avanspettacolo, il pericoloso malvivente si libera facilmente delle manette e scompare. Scappato via come un nuovo Houdini, il più famoso illusionista ed escapologo della storia. Senza che nessuno si rendesse conto di cosa stava accadendo.



"L’evasione – scrive il procuratore Luca Tescaroli in una nota – è stata possibile anche in considerazione dell’inadeguatezza degli organici della pur efficiente squadra mobile pratese, impegnata in numerose investigazioni coordinate da quest’ufficio". Resta comunque lo sgomento dell'opinione pubblica, acuito dal fatto che non si stava di certo parlando di un ladruncolo qualunque.