Napoli, "pistola portachiavi" sul comodino di casa: scoperta una nuova arma

I carabinieri hanno definito "inedita" la "pistola portachiavi", nonostante nel bilancio dei sequestri figurano ormai armi d'ogni genere: dalla penna calibro 22 all'arma giocattolo modificata per sparare veri proiettili, dal mitragliatore Skorpion fino al Kalashnikov o all’Uzi. L'uomo che la deteneva era un incensurato: è finito in manette per detenzione di armi clandestine.