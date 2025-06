Verona, producevano armi con la stampante 3D: tre minorenni denunciati

La tecnica utilizzata per produrre queste armi fai da te è tra le più avanzate nel campo della stampa 3D. Si tratta di una tecnologia che impiega materiali plastici rinforzati con minuscole fibre di carbonio, rendendo l'oggetto finale particolarmente resistente, quasi comparabile a componenti metallici. La stampa avviene con macchine simili a quelle tradizionali, ma richiede filamenti speciali e competenze tecniche più avanzate. Originariamente usata in ambito industriale e aerospaziale, oggi è accessibile anche a chi possiede attrezzature semi-professionali e un buon livello di conoscenza. La combinazione tra leggerezza e robustezza rende questi oggetti ideali per impieghi strutturali, ma allo stesso tempo può trasformarsi in un pericoloso vantaggio nelle mani sbagliate. Il costo dei materiali, seppur superiore rispetto a quelli della stampa 3D classica non è più un deterrente per chi vuole produrre oggetti illegali.