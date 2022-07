Roma, informatico si costruisce un arsenale da guerra con la stampante 3D

È il singolare bottino rinvenuto dalla polizia nella residenza di un informatico di Formello, alle porte di Roma. Il quarantenne, un uomo insospettabile con moglie e figlio di due anni, si è autosabotato, quando nella sera di martedì si è recato in pronto soccorso per una ferita di arma da fuoco alla mano , insospettendo i sanitari che hanno subito contattato le forze dell'ordine.

L'arsenale -

11 mitragliatrici già assemblate

50 fucili ancora da montare

arrestato anche la moglie

Quando la polizia ha perquisito la casa in cui S.M., come riporta Il Messaggero, vive con la sua famiglia, ha trovato bene funzionanti e, ma con pezzi già pronti. Una scoperta che ha fatto scattare immediatamente l'arresto per detenzione illegale di armi ai danni dell'informatico, convalidato poi dal gip di Tivoli. La polizia aveva, ma si è difesa dicendo di essere completamente all'oscuro della vicenda, posizione poi confermata dall'uomo: "Lei non sapeva nulla delle armi", ha detto l'uomo agli inquirenti. La donna è stata quindi rimessa in libertà per mancanza d'indizi.

L'autogol -

pronto soccorso dell'ospedale San Pietro

"Mi sono fatto male da solo"

S.M. - spiega ancora Il Messaggero - era un uomo insospettabile, finito in manette probabilmente a causa della ferita che si è auto procurato. Martedì il quarantenne si è presentato alcon la mano gravemente ferita, per cui è stato trasferito al San Camillo. Quando i medici gli hanno domandato cosa fosse successo, l'uomo ha tagliato corto con un generico. La risposta poco credibile e la decisione di lasciare l'ospedale subito dopo aver subito un'operazione chirurgica hanno definitivamente allarmato i medici, che hanno chiamato la polizia. Sospetti confermati dalla perquisizione che le forze dell'ordine hanno realizzato quella sera stessa, al rientro dell'uomo dall'ospedale.

Le indagini -

le intenzioni dell'uomo

mercato clandestino

non sono registrate

Restano da chiariree se l'arsenale ritrovato fosse o meno destinato al. Quello delle armi autoassemblate è difatti un problema esistente e potenzialmente molto pericoloso. Pistole, fucili e simili prodotte con le stampanti 3D non solo sono pericolose quanto qualsiasi altra arma, ma per di più non avendo un numero di seriee quindi impossibili da rintracciare.