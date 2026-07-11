Treviso, ricetta della zuppa di cane nella posta per minacciare la padrona e i suoi animali
La macabra minaccia è stata rivenuta da una quarantenne nella sua cassetta delle lettere: "Mai ricevuto lamentele, ma ora ho paura"
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Una ricetta shock per cucinare la "Bosintang", una zuppa tradizionale coreana a base di carne di cane. Sul retro, poche ma chiare parole che suonano come un ultimatum spietato: "La prossima volta evita di far abbaiare i cani alle 00.10". È questo il macabro messaggio intimidatorio che una quarantenne residente in un condominio di Camalò, frazione di Povegliano (Treviso) si è trovata nella cassetta delle lettere. La donna, proprietaria di un pastore di undici anni e di un meticcio di otto, ha sporto denuncia ai carabinieri.
Il racconto della vittima
La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi. "Questa è follia pura, non dormo più la notte", racconta la donna sulle pagine della Tribuna di Treviso non senza una comprensibile angoscia per una minaccia tutt'altro che velata. "Ho sporto denuncia non solo per me stessa, ma anche per gli altri proprietari di cani". La residente vive in quel complesso da ben 17 anni e assicura di non aver mai ricevuto lamentele formali prima d'ora. Anche perché, pare, la palazzina sarebbe ad alta densità di animali domestici: quasi la metà delle famiglie residenti possiederebbe infatti un cane.
I sospetti
All'origine di questa folle rimostranza ci sarebbe un unico e isolato episodio di qualche giorno fa, quando i cani della donna avrebbero iniziato ad abbaiare intorno alla mezzanotte. Ma stando al racconto della diretta interessata nessuno avrebbe suonato il campanello o protestato per il disturbo. La vittima ammette anche di avere qualche sospetto, legato a un vecchio diverbio. Elementi che, alla luce dei macabri sviluppi, sono ora al vaglio delle forze dell'ordine: l'autore del biglietto rischia una denuncia per minacce aggravate.
Lo stop alla ricetta coreana
La scelta del testo stampato, del resto, non è certo casuale, ma anzi evidenzia una precisa volontà di ferire e spaventare. La "Bosintang" è infatti un piatto della tradizione asiatica al centro di storiche battaglie animaliste. Proprio di recente, la Corea del Sud ha approvato una legge storica – che entrerà in vigore nel 2027 – per vietare definitivamente la macellazione e la vendita di carne canina per il consumo umano. Un dettaglio che rende la provocazione dell'anonimo condomino ancora più sinistra e mirata.