La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi. "Questa è follia pura, non dormo più la notte", racconta la donna sulle pagine della Tribuna di Treviso non senza una comprensibile angoscia per una minaccia tutt'altro che velata. "Ho sporto denuncia non solo per me stessa, ma anche per gli altri proprietari di cani". La residente vive in quel complesso da ben 17 anni e assicura di non aver mai ricevuto lamentele formali prima d'ora. Anche perché, pare, la palazzina sarebbe ad alta densità di animali domestici: quasi la metà delle famiglie residenti possiederebbe infatti un cane.