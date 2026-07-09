Palermo, sequestrati cento cani a una coppia di accumulatori: "No comment"

In un casolare fatiscente di San Giuseppe Jato, immerso tra feci, rifiuti e condizioni igieniche disastrose, vivevano oltre cento cani in evidente stato di malnutrizione e sofferenza. A scoprirli sono stati i Carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites, insieme alla Sezione Operativa per i reati contro gli animali del Raggruppamento Carabinieri Cites e ai militari della Stazione locale. Gli animali appartenevano a una coppia di accumulatori, incapaci di gestire la situazione e responsabili di un contesto di degrado estremo.