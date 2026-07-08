Palermo, sequestrati oltre 100 cani in condizioni di maltrattamento

Gli accertamenti sanitari eseguiti sul posto hanno inoltre evidenziato la presenza di diffuse patologie infettive e parassitarie, riconducibili alla totale assenza di cure veterinarie e di adeguata profilassi. Ancora, l'elevato numero di cuccioli presenti, ha dimostrato l'assenza di ogni accorgimento utile a impedire la naturale riproduzione degli esemplari detenuti, che oltre a non essere mai stati sterilizzati, non venivano adeguatamente separati per sesso, determinando così un inevitabile e vorticoso aumento delle presenze. L'attività, svolta con il contributo del personale medico veterinario dell'Asp di Palermo, ha consentito di identificare complessivamente 93 cani, di cui 86 privi di microchip, ai quali è stato immediatamente applicato il previsto sistema identificativo oltre a ulteriori 10 cani per i quali non è stato possibile effettuare le previste verifiche perché estremamente aggressivi.