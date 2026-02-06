Australia, genitori uccidono figli autistici e animali domestici con gas: poi e si tolgono la vita

Prima hanno ucciso i figli minorenni affetti da autismo grave, poi gli animali domestici (due cani e un gatto), infine si sono tolti la vita. Una tragedia familiare si è abbattuta su Perth, in Australia, dove vivevano Jarrod Clune e la compagna Maiwenna Goasdoue assieme a Leon e Otis, di 16 e 14 anni. Un gesto inconcepibile, che racchiude in sé il disagio e il dolore che Jarroud e Maiwenna covavano da tempo: erano convinti che i ragazzi, con disturbo dello spettro autistico, non sarebbero sopravvissuti quando avrebbero perso i genitori. Da qui la decisione della coppia di ricorrere al gas per porre fine alle sofferenze di tutti.