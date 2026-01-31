Studente 14enne suicida a Latina, il fratello: "Anch’io sono stato bullizzato nella stessa scuola"

La donna ricorda lo shock di quei momenti: "Non riuscivo a capire, pensavo fosse svenuto. Quando ho realizzato, ho iniziato a urlare. Non avrei mai immaginato che potesse arrivare a un gesto simile". È, inoltre, convinta che Paolo non desiderasse davvero farla finita e vuole che venga fatta piena luce: "Non avrò pace finché non saprò cosa è accaduto davvero. Spero che dalle indagini emerga se qualcuno lo abbia spinto a questo".