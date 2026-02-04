"Cecchini del weekend" a Sarajevo: c'è un indagato per omicidio

Una donna avrebbe riferito ad una giornalista di una tv locale friulana di aver saputo di questi racconti con cui l'uomo si vantava di quella "caccia". Sia quella donna che la cronista sono state ascoltate dagli inquirenti. Tra gli elementi di prova dell'invito a comparire vengono elencati l'esposto e una memoria dello scrittore Ezio Gavazzeni, che ha dato il via alle indagini, una testimonianza di Adriano Sofri, che all'epoca era inviato a Sarajevo per seguire la guerra, e quelle due testimonianze della giornalista e di un'altra donna che parlano, appunto, dell'80enne ora indagato. Risulterebbe, inoltre, da verifiche effettuate dagli investigatori che in quel periodo l'uomo si sarebbe recato più volte in Jugoslavia e l'avrebbero riferito anche persone dell'azienda per cui lavorava.