"Cecchini del weekend" a Sarajevo: c'è un indagato per omicidio
Invitato a comparire un 80enne, ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone
© Da video
C'è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sul caso dei cosiddetti "cecchini del weekend" che pagavano per andare a uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95. Da quanto si è saputo, nelle indagini del Ros dei carabinieri, coordinate dal pm Alessandro Gobbis della Procura di Milano diretta da Marcello Viola, oggi è stato notificato un invito a comparire per l'interrogatorio, fissato per lunedì prossimo, per un 80enne, ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone.
L'esposto in procura
L'indagine è stata aperta a Milano nei mesi scorsi dopo un esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni, assistito dagli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini. Nel documento venivano riportate anche le parole dell'ex 007 dell'intelligence bosniaca, Edin Subasic, che ha riferito di aver avuto contatti all'epoca con il Sismi.
L'ex 007 ha spiegato che l'ex servizio segreto italiano avrebbe avuto informazioni proprio dai servizi bosniaci, a inizio '94, che i "tiratori turistici" partivano da Trieste. E che gli stessi servizi italiani, poi, avrebbe "interrotto" quegli orribili "safari". L'ex agente bosniaco aveva sostenuto pure che ci potevano essere carte conservate su interlocuzioni tra 007 bosniaci e italiani e con tanto di "identificazioni" di quegli assassini.
Le indagini
Gli inquirenti, che hanno attivato pure canali internazionali, tra cui quello con la Procura del Meccanismo Residuale per i Tribunali Penali Internazionali, per acquisizione di atti, hanno lavorato anche per verificare l'esistenza di documenti del Sismi (ora Aisi). Già nelle denunce presentate dall'ex sindaca di Sarajevo, Benjamina Karic, poi, venivano indicati almeno cinque nomi di persone che parlarono della vicenda nel documentario 'Sarajevo Safari' di Miran Zupancic del 2022.
"Si vantava della caccia all'uomo"
Una donna avrebbe riferito ad una giornalista di una tv locale friulana di aver saputo di questi racconti con cui l'uomo si vantava di quella "caccia". Sia quella donna che la cronista sono state ascoltate dagli inquirenti. Tra gli elementi di prova dell'invito a comparire vengono elencati l'esposto e una memoria dello scrittore Ezio Gavazzeni, che ha dato il via alle indagini, una testimonianza di Adriano Sofri, che all'epoca era inviato a Sarajevo per seguire la guerra, e quelle due testimonianze della giornalista e di un'altra donna che parlano, appunto, dell'80enne ora indagato. Risulterebbe, inoltre, da verifiche effettuate dagli investigatori che in quel periodo l'uomo si sarebbe recato più volte in Jugoslavia e l'avrebbero riferito anche persone dell'azienda per cui lavorava.