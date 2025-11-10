Milano, inchiesta sui "cecchini del weekend" di Sarajevo: aperto un fascicolo sulla presenza di italiani

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sui cosiddetti "cecchini del weekend", cittadini italiani che, secondo un esposto, avrebbero pagato somme "ingenti" per unirsi ai militari serbo-bosniaci e sparare "per divertimento" sui civili di Sarajevo durante la guerra in Bosnia agli inizi degli anni '90. L'indagine è attualmente a carico di ignoti e ipotizza il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti. In base alle testimonianze raccolte, da tutto il nord Italia i nostri connazionali, in maggioranza simpatizzanti di estrema destra con la passione per le armi, si sarebbero radunati a Trieste e sarebbero stati portati poi sulle colline attorno a Sarajevo dove avrebbero potuto sparare sulla popolazione della città assediata dopo aver pagato le milizie serbo-bosniache di Radovan Karadzic.