Tensioni in Bosnia, rafforzate le truppe della missione Ue

Eufor, la missione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, ha annunciato un rafforzamento temporaneo delle proprie truppe alla luce delle rinnovate tensioni politiche e interetniche emerse nel Paese balcanico. In un comunicato si spiega come si tratti di una "misura preventiva" adottata nell'interesse di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina, al fine di favorire la sicurezza e la stabilità nel Paese. Nelle ultime settimane in Bosnia-Erzegovina si è riproposto il braccio di ferro tra il leader nazionalista serbo-bosniaco Milorad Dodik, che è presidente della Republika Srpska (Rs), l'entità a maggioranza serba, e le istituzioni del governo centrale a Sarajevo.