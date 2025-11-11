"Cecchini del weekend" a Sarajevo, un ex 007 bosniaco: "Il Sismi scoprì tutto e li bloccò"

"Caro Ezio", ha scritto l'ex agente dell'intelligence bosniaca in un carteggio mail, "i servizi bosniaci hanno saputo del 'safari' alla fine del 1993. Tutto questo è successo nell'inverno 1993/94. Abbiamo informato il Sismi all'inizio del 1994 e ci hanno risposto in 2-3 mesi: 'Abbiamo scoperto che il safari parte da Trieste. L'abbiamo interrotto e il safari non avrà più luogo'". Dopodiché, ha spiegato ancora la fonte dello scrittore indicata con nome e cognome, "il servizio bosniaco non ebbe più informazioni" sul fatto che il safari si ripetesse a Sarajevo. Non abbiamo ottenuto dal Sismi i nomi dei cacciatori o degli organizzatori. Quindi, dovrebbe esserci un documento del Sismi che attesta che nella prima metà del 1994 a Trieste hanno scoperto il punto da cui parte il safari e che hanno interrotto l'operazione. Non abbiamo mai avuto dettagli", ha aggiunto la fonte, e "non sappiamo se qualcuno è stato arrestato".