Spie sexy all'attacco della Silicon Valley: la nuova guerra di Cina e Russia

“Spie sexy” inviate da Cina e Russia per sedurre dirigenti e ingegneri delle aziende tecnologiche americane. È lo scenario descritto da una nuova inchiesta del Times di Londra, che parla apertamente di “sex warfare”, una guerra fredda combattuta con il fascino e la manipolazione emotiva al posto delle armi. Secondo quanto emerso, i servizi di intelligence di Pechino e Mosca avrebbero arruolato giovani donne attraenti, addestrate a conquistare la fiducia – e talvolta il cuore – di uomini con accesso a dati sensibili, brevetti e tecnologie strategiche. Lo scopo: ottenere informazioni riservate e trasferirle all’estero.