Mosca, sabotaggi e spie contro l'Ue: l'altra guerra di Putin

Sabotaggi, incidenti, disinformazione, cyberattacchi. L'ombra lunga di Mosca, l'altra guerra di Vladimir Putin: quella ibrida, silenziosa, sistematica e sempre più diffusa. Azioni aggressive su larga scala, come gli attacchi non convenzionali contro infrastrutture e trasporti (avvenuti in Gran Bretagna, Polonia, Spagna) interferenze elettorali come in Moldavia e Romania, blackout improvvisi e siti istituzionali hackerati.