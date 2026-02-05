India, tre sorelle si lanciano dal nono piano dopo che era stato loro negato l'uso del telefono
Spunta anche l'ipotesi di una sfida estrema online
© Istockphoto
In India, tre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte dopo essersi gettate dal nono piano del palazzo in cui vivevano con i genitori, a Ghaziabad. Secondo quanto riporta People, che cita Ndtv e Press Trust of India, le ragazze sarebbero state dipendenti da un gioco online e recentemente sarebbe stato loro negato l'accesso al telefono. È in corso un'indagine. Spunta anche l'ipotesi di una sfida estrema online.
La lettera d'addio
Le ragazze, che sarebbero state "ossessionate" dalla cultura coreana, avrebbero lasciato una lettera di addio di otto pagine. "Hanno detto: 'Papà, ci dispiace, la Corea è la nostra vita, la Corea è il nostro amore più grande, qualunque cosa tu dica, non possiamo rinunciarci. Quindi ci stiamo uccidendo'. Questo non dovrebbe succedere a nessun genitore o bambino", ha spiegato il padre delle ragazze in lacrime, come riporta Ndtv, il quale aggiunge che nella lettera le giovani avrebbero anche scritto: "Avete cercato di allontanarci dai coreani, ma ora sapete quanto li amiamo".
"Negli ultimi giorni è stato loro negato l'accesso al telefono cellulare, una restrizione che sembra averle colpite", ha affermato il vice commissario di polizia Nimish Patel. Sempre stando al media, la dipendenza delle ragazze dal telefono sarebbe iniziata durante la pandemia di Covid. In seguito, le sorelle avrebbero iniziato a frequentare la scuola in modo irregolare e poi avrebbero smesso proprio di andarci.
In particolare, spiega People citando il Press Trust of India, le ragazze sarebbero state ossessionate da un "gioco coreano che prevedeva una serie di compiti". "Ci giocavano da due anni e mezzo o tre", ha detto il padre delle sorelle.
Spunta l'ipotesi della sfida estrema online
E, proprio a proposito di compiti, spunta l'ipotesi di una sfida estrema online. Le ragazze avrebbero trascorso le giornata chiuse in una stanza, partecipando a giochi di ruolo e a sfide sempre più estreme.