India, tre sorelle si lanciano dal nono piano dopo che era stato loro negato l'uso del telefono

Le ragazze, che sarebbero state "ossessionate" dalla cultura coreana, avrebbero lasciato una lettera di addio di otto pagine. "Hanno detto: 'Papà, ci dispiace, la Corea è la nostra vita, la Corea è il nostro amore più grande, qualunque cosa tu dica, non possiamo rinunciarci. Quindi ci stiamo uccidendo'. Questo non dovrebbe succedere a nessun genitore o bambino", ha spiegato il padre delle ragazze in lacrime, come riporta Ndtv, il quale aggiunge che nella lettera le giovani avrebbero anche scritto: "Avete cercato di allontanarci dai coreani, ma ora sapete quanto li amiamo".