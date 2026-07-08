Treviso, bimbo di un anno e mezzo travolto da auto nonna in retromarcia: è morto

Il bambino di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna è morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori; il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riducesse a intervenire in tempo finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il magistrato di turno informato del fatto ha disposto l'autopsia. Sull'incidente stanno svolgendo indagini i carabinieri di Treviso.