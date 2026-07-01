Napoli: bambina di due anni in ospedale per aver ingerito droga

I Carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santobono dove, poco prima, una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis.
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare - riferiscono i militari - che un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità.
Al momento la piccola resta in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita.