Fiscal drag significa letteralmente "trascinamento, drenaggio fiscale": è l’aumento delle imposte che può verificarsi quando stipendi e pensioni crescono per compensare l’inflazione, mentre le soglie e le detrazioni dell’Irpef non vengono adeguate ai prezzi. Il reddito sale sulla carta, ma non necessariamente nel potere d’acquisto. E questo mentre il contribuente può ritrovarsi a pagare più tasse.